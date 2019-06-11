"Локомотив" хочет усилиться 22-летним бразильцем

Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника бразильского "Крузейро" Мурильо. В столичном клубе оценили игрока защитной линии в 2,5 миллиона евро и готовы приобрести его в текущее ттансферное окно.

При этом, ранее к бразильскому защитнику также проявлял интерес и один из итальянских клубов в размере четырех миллионов, но тогда в "Крузейро" ответили отказом, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Superesportes. "Крузейро" владеет 75 процентами прав на игрока.

В текущем сезоне Мурильо принял участие в одном матче чемпионата Италии, в котором он поочередно получил две желтые карточки и покинул поле после удаления.