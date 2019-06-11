Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

20 июня в Камерном зале Московского международного Дома музыки выступит Мужской хор Московского Данилова монастыря. В этот вечер пройдет традиционный летний концерт ансамбля по заявкам зрителей.

Праздничный Патриарший мужской хор Московского Данилова монастыря существует с 1983 года и имеет статус хора Синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Визитная карточка коллектива – особая манера исполнения "словно на одном дыхании", непрерывно длящимся звуком, присущая византийской традиции. С 1994 года Праздничным Патриаршим мужским хором Московского Данилова монастыря руководит регент Георгий Сафонов – выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат Первого Всероссийского конкурса дирижеров.

В репертуаре хора Данилова монастыря представлены более 800 хоровых произведений: богослужебная музыка, канты, колядки, духовные стихи, российские военно-патриотические и исторические песни и гимны, а также вальсы, романсы, народные песни и хоровые миниатюры современных авторов, русская и зарубежная классическая музыка. В Камерном зале коллектив исполнит любимые слушателями сочинения, вечер пройдет в формате концерта по заявкам.

Концерт хора Данилова монастыря состоится 20 июня в 19:00 в Камерном зале ММДМ.