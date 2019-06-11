Паулу Фонсека – новый главный тренер "Ромы"

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека назначен на пост наставника итальянской "Ромы". Стороны подписали соглашение, которое рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.

"Я рад возглавить "Рому" и хочу поблагодарить руководство клуба за предоставленную мне возможность, — приводит слова Фонсеки ТАСС со ссылкой на официальный сайт римлян – Я взволнован и мотивирован ожидающим нас вызовом. Думаю, что мы сможем создать что-то необычное в Риме".

На посту главного тренеры "Ромы" Фонсека сменил итальянского специалиста Клаудио Раньери, который возглавлял "волчицу" с марта 2019 года в качестве экстренной меры. Фонсека же ранее руководил "Шахтером", вместе с которым он трижды выигрывал чемпионат Украины и трижды брал Кубок страны.

"Рома" в минувшем сезоне завершила чемпионат Италии на шестой строчке.