Отравленная река в Бурятии приобрела цвет тыквенного супа

Цвет тыквенного супа приобрела несущая свои воды в Байкал река Модонкуль. Тревогу забили жители Закаменского района Бурятии, которые прежде никогда не сталкивались со столь радикальной "сменой имиджа" русла. По их мнению, речь идет об экологической катастрофе.

Результаты проведенного исследования показали, что оранжевой река стала из-за загрязнения кадмием и марганцем — концентрация последнего составляет 61,2 миллиграмма на кубический дециметр. По предварительным данным, "оранжевым настроением" Модонкуль обязана штольне "Западная" Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, закрытого почти 30 лет назад.

Рудник "Холтосон" был законсервирован, но, судя по всему, река пробила возведенные человеком преграды. Теперь Модонкуль несет цветные воды в Джиду, та передает их Селенге, которая впадает в Байкал.

Власти республики ищут место прорыва, а пока советуют жителям Закаменска не использовать воду из реки, а питьевую воду брать только в централизованной колонке.