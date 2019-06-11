Два российских ведомства предлагают запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор и Министерство природы России высказались за ограничение использования одноразовых пластиковых пакетов в магазинах. Речь может идти даже о полном их запрете.

Соответствующие письма двух федеральных ведомств за подписью главного государственного санитарного врача России, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, а также заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова размещены на сайте Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека во вторник.

В письме Логинова сообщается, что Минприроды России поддерживает идею о введении запрета на продажу одноразовых изделий из пластика. При этом замминистра отмечает, что необходимо оценить экономические последствия такого решения в условиях рынка.

В Роспотребнадзоре выступают за поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли, вплоть до полного запрета. Анна Попова предлагает стимулировать производителей биоразлагаемой и многоразовой упаковки, а также ввести соответствующую сертификацию для данной продукции. По мнению главы Роспотребнадзора, необходимо подготовить специальный документ правительства Российской Федерации, в котором будут установлены правила обращения с упаковкой товаров.

В марте 2019 года СПЧ провел специальное заседание, которое было посвящено вопросам предотвращения образования отходов и улучшению экологии.