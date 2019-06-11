Бари Алибасов не помнит, кто он

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, передает РИА Новости.

Как сообщалось, Алибасова госпитализировали в институт имени Склифосовского после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот"​​​. У него диагностирован ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

"Долгожданная новость. Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя", — рассказал сын продюсера.

По его словам, есть риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может стать причиной летального исхода. "Сказать что этого риска "нет", можно будет только через пару дней", – процитировал пиар-директор Вадим Горжанкин сына Алибасова.

Он отметил, что в настоящее время врачи проводят необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения.