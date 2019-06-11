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Задержание Ивана Голунова 1 час назад

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11 июня 201913:00

Песков: президент в курсе дела Голунова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о том, что Владимир Путин видел газеты с акцией солидарности в поддержку корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова и в курсе происходящего.

10 июня печатные версии ведущих деловых газет России РБК, "Коммерсантъ" и "Ведомости" вышли с единой первой полосой, посвященной делу журналиста. На ней написан лозунг "Я/Мы Иван Голунов". На эти газеты был ажиотажный спрос, к полудню раскупили уже весь тираж трех изданий. На сервисе "Авито" некоторые пользователи стали выставлять объявления о продаже этих газет. Например, полный комплект можно приобрести за 15 тысяч.

Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президенту докладывалось обо всех акциях солидарности. По словам пресс-секретаря, Владимир Путин сам просматривал газеты, потому он в курсе этого дела и происходящего, сообщает РИА Новости.

6 июня Ивана Голунова задержали сотрудники полиции. У журналиста нашли несколько пакетиков с наркотиком. После этого полиция провела обыски у Голунова дома, где также обнаружила несколько пакетов с порошкообразным веществом и весы. В отношении корреспондента возбуждено уголовное дело. Его проверяют в причастности к деятельности преступной группировки лиц, занимающейся сбытом наркотиков в Московском регионе.

Иван Голунов заявляет, что запрещенные вещества ему подбросили. По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина расследование взял под свой контроль московский главк МВД. Также за делом следит Генеральная прокуратура.

Тест на наркотики не показал их наличие у Голунова как в биологической жидкости, так и на руках. Также проведена экспертиза самих пакетиков, которые обнаружили у журналиста. На них не было найдено отпечатков Голунова.

В настоящее время журналист находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

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