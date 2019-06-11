Рафаэль Надаль: думал досрочно завершить сезон

Испанский теннисист Рафаэль Надаль по завершении Открытого чемпионата Франции, который ознаменовался его победой, признался, что накануне он задумывался о досрочном завершении текущего сезона.

"После Индиан-Уэллса у меня был психологический спад – было слишком много трудностей, травмы, которые влияли на мою игру, — сказал Надаль, которого цитирует Чемпионат.Com со ссылкой на ATP Tour – Я думал досрочно завершить сезон и полностью восстановиться вместо того, чтобы играть через боль. Либо мне нужно было продолжать выступать в таком состоянии. Так или иначе, нудно было изменить настрой".

Напомним, что по итогам своих выступлений в Париже Надаль одержал победу на Roland Garros. Этот успех на парижских кортах стал для него 12-м в карьере.