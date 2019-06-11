Участник популярного песенного телешоу найден мертвым в ванной

В ванной собственной квартиры был найден мертвым бывший солист Мариинского театра Алексей Сафиулин. Ему было 44 года. По первоначальной информации он мог заснуть и утонул.

На официальной страничке в "Инстаграме" певца сообщается, что певец скоропостижно скончался от сердечного приступа вечером 8 июня.

Вероятно, сказались жара и хронический недосып после перелета с гастролей. "Он ничем не болел, был молод и полон сил". – говорится в сообщении на страничке Сафиулина.

Как пишет "РГ", у Алексея остались жена и двое детей. В 2017 году он участвовал в телепроекте "Голос". Его наставницей была Пелагея.