11 июня 201913:05
Полиция: нудисты не хулиганы, если не отдыхают рядом с детьми
В полиции не расценивают нудизм как хулиганство, если он происходит вне мест массового скопления людей, но предостерегает от нудистского отдыха вблизи мест отдыха детей. Об этом рассказал начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД России Станислав Колесник.
Он отметил, что любители такого отдыха обычно собираются на отдаленных пляжах, вдали от мест массового отдыха людей, передает ТАСС.
При этом Колесник подчеркнул, что нудистам нужно держаться подальше от мест детского отдыха, напомнив об уголовной ответственности за совращение несовершеннолетних.
"Если такие случаи будут, соответствующим образом будем реагировать", — заключил он.
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