В Тверской области водитель джипа отправил в больницу маленького велосипедиста

В минувший понедельник, 10 июня, на улице Первомайской в Конакове произошел наезд на ребенка. Момент ДТП попал в объектив регистратора.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигавшийся по главной дороге, сбил 11-летнюю девочку, выехавшую на перекресток на велосипеде.

Пострадавшая госпитализирована с различными травмам.