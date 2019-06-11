Задержан мужчина, напавший на редакцию "Сноба"

Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".

В телеграм-канале проекта главный редактор Ксения Чудинова написала о случившемся. По ее словам, неизвестный "полностью разгромил редакцию". Из-за инцидента сотрудники редакции не могли попасть на работу. Хулиган разбил стеклянную дверь и сломал компьютерные системные блоки, а также мониторы. Чудинова оценила материальный ущерб на два миллиона рублей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил ТАСС о том, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отделов уголовного розыска был задержан подозреваемый. Им оказался 24-летний мужчина, житель ближнего зарубежья.

Преступник, проникший ночью в помещение организации на Берсеневской набережной, похитил ноутбук, который принадлежал одному из сотрудников. По словам Титова, материальный ущерб, нанесенный редакции, оценивается в 90 тысяч рублей. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).