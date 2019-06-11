Даниэле Де Росси продолжит карьеру в "Лос-Анджелесе"

Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси продолжит свою карьеру в MLS. Бывший игрок итальянской "Ромы" достиг договоренности с футбольным клубом "Лос-Анджелес". Однако детали сделки не разглашаются.

О том, что стороны пришли к соглашению сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на ESPN. Претендентами на Де Росси являлись аргентинская "Бока Хуониорс" и другой клуб MLS — "Интер Майами", ведомый англичанином Ддэвидом Бекхэмом, но сам итальянец предпочел выступать за клуб из Калифорнии

Напомним, что Де Росси выступал за "Рому" на протяжении всей своей профессиональной карьеры – 18 лет. По окончании сезона 2018/19 его контракт с римлянами истек и не был продлен.