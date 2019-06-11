Легковушка на большой скорости протаранила телегу в Чувашии, погибли два человека. Видео

Камера запечатлела страшную аварию, произошедшую в минувший понедельник, 10 июня, в Комсомольском районе Чувашии.

Местный житель, управлявший гужевой повозкой, попытался пересечь трассу А-151 Цивильск — Ульяновск. В тот момент, когда телега оказалась на проезжей части, в нее врезался автомобиль ВАЗ-2112 под управлением водителя из Ставропольской края.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента на месте ДТП погиб мужчина, управлявший повозкой, его пассажир умер в реанимации через некоторое время.

Водитель "двенадцатой" госпитализирован с травмами различной степени тяжести, лошадь не пострадала.