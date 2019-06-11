"На-На": новая программа в голове у Алибасова, но он ничего не помнит

Солист группы "На-На" Владимир Политов рассказал журналистам о еще одной проблеме, которая возникла после экстренной госпитализации их продюсера Бари Алибасова.

По словам Политова, у музыкантов возникли сложности при подготовке новой программы, поскольку ее большую часть Бари Алибасов придумал еще до того, как попал в реанимацию с тяжелейшим отравлением и ожогами, но участникам группы о своих задумках не рассказал.

Сегодня же, когда продюсер вышел из медикаментозного сна, выяснилось, что пока он ничего не помнит и никого не узнает.

Кроме того, Бари Каримович также пока не может говорить.

Однако его "нанайцы" все-таки надеются на лучшее. Политов говорит, что "специально для Бари" они продолжают активно готовить новый гастрольный тур и шоу-программу.

"При первой же возможности порадуем его новым клипом", — пообещал музыкант.

На своей страничке в "Инстаграме" сын продюсера Бари Алибасов-младший сообщил, что его отец вышел из медикаментозного сна, но пока нельзя говорить о том, что опасности для его жизни нет.

Он же сообщил о том, что Бари Каримович ничего не помнит и ведет себя, как будто ему пять лет.

"Надеюсь, это временно. А пока у меня двое детей", — написал сын продюсера, опубликовав фото с отцом из больничной палаты.

Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ Склифосовского после того, как, случайно перепутав бутылочки, выпил средство для чистки труб. Он находился в медикаментозном сне больше четырех суток.

Некоторые врачи дают неутешительные прогнозы: говорят о том, что если продюсер и придет в себя, он вряд ли сможет самостоятельно глотать.