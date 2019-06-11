Российские футболисты сыграют с Кипром в красной форме

Мужская сборная России по футболу определилась с формой на встречу четвертого тура отборочного этапа чемпионата Европы против команды Кипра. Российские футболисты проведут игру в домашнем комплекте формы красного цвета.

Вратарь национальной сборной России выйдет на поле стадиона "Нижний Новгород" в комплекте желтого цвета.

Сыграем с Кипром в красной форме! Голкипер — в желтой pic.twitter.com/EW0g2U8vEX — Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2019 г.

Напомним, что встреча между Россией и Кипром состоится 11 июня. Начало встречи – в 21:45 по московскому времени. Россия накануне игры с киприотами занимает вторую строчку группы "I", набрав шесть очков. У островитян три балла и четвертое место.