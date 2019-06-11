Концерт в "Зарядье", "СамоварФест" на ВДНХ и праздничный салют: как провести День России

В День России Москва превратится в большую праздничную площадку. В центре и во всех без исключения парках столицы пройдут красочные фестивали, ярмарки и исторические реконструкции. Завершатся торжества грандиозным концертом на Красной площади.

Конечно, гулять по городу в плюс 30, которые завтра обещают москвичам, непросто. Но, как говорят врачи, если взять с собой побольше воды, то жару можно перенести легче. Еще один совет — надо пить горячий чай. Как бы это противоречиво ни звучало, но он помогает скорее охладиться и утолить жажду. Поэтому завтра обязательно приходите на ВДНХ, где пройдет масштабное чаепитие, претендующее на рекорд.

Это обязательная и важная часть программы "СамоварФеста" — или, как его еще называют, фестиваля русского гостеприимства. А значит, как и положено, праздник будет на широкую ногу: богатое застолье, ярмарки, представления скоморохов и многое другое. Приглашены абсолютно все, начало — в 10 утра.

После этого можно пойти на какой-нибудь концерт. Выбор большой — например, парк "Зарядье". В Большом амфитеатре выступит зажигательный театр танца и духовой оркестр.

В парке Победы — фестиваль "Многонациональная Россия". Там будут звучать песни в исполнении популярных артистов на армянском, ингушском, цыганском — в общем, на всех языках народов нашей страны.

Но главный праздничный концерт пройдет, конечно же, на Красной площади. Туда, как обычно, приедут все звезды эстрады. Начало — в половине седьмого. Внимание: добираться до центра лучше всего на метро, так как с 12 дня и до позднего вечера полностью перекроют Москворецкую улицу, площадь Васильевский Спуск, Большой Москворецкий мост, а также улицы Ильинку и Варварку. А с девяти вечера нельзя будет проехать по Кремлевской набережной и по Москворецкой набережной до Китайгородского проезда.

А в 10 часов вечера смотрим салют — его запустят сразу с 16 разных точек. Как говорят организаторы, это будет самое грандиозное пиротехническое шоу за всю историю празднования Дня России. Напоминаем: припарковать машину на улицах города завтра можно будет бесплатно.