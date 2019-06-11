Роспотребнадзор: надо запретить уничтожение продуктов, годных к употреблению

Уничтожение продуктов питания, которые еще можно есть, нужно прекратить, считает Роспотребнадзор. В ведомстве предложили разработать нормативно-правовые акты, которые бы запрещали закапывать или иным способом ликвидировать продукты, сообщает агентство РИА Новости.

Еще одна идея – определить порядок использования пищевых отходов и просроченных продуктов питания для производства энергии. Плюс в Роспотребнадзоре отметили, что необходимо отказаться от пластиковой посуды, переходить на многоразовые упаковки и биоразлагаемые материалы.

Напомним, в июле 2015 года Владимир Путин подписал указ об уничтожении сельскохозяйственной продукции, которая запрещена для ввоза в РФ. Россельхознадзору и Роспотребнадзору поручили искать и ликвидировать подобные товары не только на границе, но и в магазинах, и на складах внутри страны.