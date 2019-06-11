Первый после Рамоса: Азар стал вторым высокооплачиваемым игроком "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бельгии по футболу Эден Азар стал вторым самым высокооплачиваемым игроком "Королевского клуба". Ежегодно в новом клубе бельгиец будет зарабатывать по 11 миллионов евро.

Лидерство в финансовом вопросе удерживает капитан "Реала" Серхио Рамос, сообщает Спортбокс.Ru. Его счет ежегодно пополняется на 12 миллионов евро. Больших денег в "Реале" не зарабатывает никто.

При этом отметим, что в финансовом плане Азар не потерял по сравнению с теми доходами, которые у него были в "Челси". Несмотря на то, что каждую неделю в "Челси" Азар зарабатывал по 200 тысяч евро, а "Реале" его еженедельная зарплата составит 188 тысяч евро, свою роль играют налоговые обложения, которые в Великобритании выше.

Напомним, что Азар стал игроком "Реала" седьмого июня.