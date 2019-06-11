Новости Общество

Все видео этой рубрики
11 июня 201915:05

Коньяку - подорожание, вину - МРЦ, пивоварам - реестр: Минфин занялся рынком алкоголя

В Минфин РФ рассматривают возможность повышения минимальной розничной цены (МРЦ) на коньяк, решение может быть принято к 2020 году, передает ТАСС.

Как сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, на это есть запрос от производителей. По их словам, текущая цена занижена.

"Будем обсуждать, потому что те расчеты, которые они показывают, действительно говорят о том, что МРЦ на коньяк может быть повышено. До какого уровня — это, опять-таки, необходимо обсуждать. В целом, я считаю, что это предложение заслуживает внимание, в части повышения МРЦ на коньяк", — сказал Сазонов.

В настоящее время минимальная розничная цена на коньяк составляет 388 рублей за бутылку 0,5 л.

Ведомство также рассматривает возможность введения МРЦ на вино. "Проект постановления правительства, вносящий изменения и наделяющий Минфин такими полномочиями, в правительство внесли, теперь ждем решения", — рассказал Сазанов.

При этом Сазанов не стал комментировать размер минимальной цены на вино, пояснив, что решение об этом будет приниматься с учетом мнения участников рынка.

В марте Минфин предложил увеличить МРЦ на игристые вина со 164 рублей до 207 рублей. за 0,75 л. Тогда Сазанов заявил, что проект документа проходит публичное обсуждение.

Кроме того, Минфин РФ планирует вскоре внести на рассмотрение правительства законопроект о реестре пивоваров, который также может вступить в силу с 2020 года.

Согласно документу, планируется смягчить некоторые требования, предусмотренные в проекте закона, разработанном депутатом Госдумы Ильдаром Гильмутдиновым. Этот законопроект пивовары подвергли критике. По их мнению, требования закона избыточны и усложнят условия бизнеса.

Законопроектом предусматривается, что в реестр будут автоматически включаться уже работающие пивоваренные заводы.

Сейчас

14:53

Со дна Дуная в Будапеште подняли затонувший катер

13:41

Медведев: будущее - за четырехдневной рабочей неделей

12:25

Песков: президент в курсе дела Голунова

12:20

Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна

12:09

Два российских ведомства предлагают запретить пластиковые пакеты

10:19

На Балтике российский Су-27 "перехватил" самолеты США и Швеции

08:40

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Головотяпство или провокация: у Матвиенко "много вопросов" по поводу задержания Голунова

Головотяпство или провокация: у Матвиенко "много вопросов" по поводу задержания Голунова

46 минут назад
Роспотребнадзор: надо запретить уничтожение продуктов, годных к употреблению

Роспотребнадзор: надо запретить уничтожение продуктов, годных к употреблению

48 минут назад
"На-На": новая программа в голове у Алибасова, но он ничего не помнит

"На-На": новая программа в голове у Алибасова, но он ничего не помнит

1 час назад
Медведев: будущее - за четырехдневной рабочей неделей

Медведев: будущее - за четырехдневной рабочей неделей

1 час назад
Два российских ведомства предлагают запретить пластиковые пакеты

Два российских ведомства предлагают запретить пластиковые пакеты

3 часа назад
Разгромивший редакцию "Сноба" мужчина пожалел о пропаже кефира и самоката

Разгромивший редакцию "Сноба" мужчина пожалел о пропаже кефира и самоката

1 час назад
Участник популярного песенного телешоу найден мертвым в ванной

Участник популярного песенного телешоу найден мертвым в ванной

2 часа назад
Топ-10 популярных регионов России у иностранных туристов

Топ-10 популярных регионов России у иностранных туристов

8 часов назад
Косовская провокация: за избиение российского дипломата никто не извинился

Косовская провокация: за избиение российского дипломата никто не извинился

6 часов назад
Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье

Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье

4 часа назад
Полиция: нудисты не хулиганы, если не отдыхают рядом с детьми

Полиция: нудисты не хулиганы, если не отдыхают рядом с детьми

2 часа назад
Олигарх Плахотнюк пытался предложить Москве тайную сделку

Олигарх Плахотнюк пытался предложить Москве тайную сделку

6 часов назад
Изменяется порядок выезда детей за границу: новые правила

Изменяется порядок выезда детей за границу: новые правила

8 часов назад
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

3 часа назад
Сразу на 10 тысячах экранах: "Движение вверх" выходит в прокат Китая и Южной Кореи

Сразу на 10 тысячах экранах: "Движение вверх" выходит в прокат Китая и Южной Кореи

21 час назад
Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

10.06.2019 08:15
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

06.06.2019 13:47
Концерт в "Зарядье", "СамоварФест" на ВДНХ и праздничный салют: как провести День России

Концерт в "Зарядье", "СамоварФест" на ВДНХ и праздничный салют: как провести День России

1 час назад
Художник на примере мультгероев призвал не бросать животных

Художник на примере мультгероев призвал не бросать животных

1 час назад
Пожар в махачкалинском порту: на танкере было 6 тысяч тонн нефти

Пожар в махачкалинском порту: на танкере было 6 тысяч тонн нефти

1 час назад
В Антарктиде найдены останки гигантского морского "чудища"

В Антарктиде найдены останки гигантского морского "чудища"

1 час назад
В Норильске спасли увязшего по шею в снегу оленя

В Норильске спасли увязшего по шею в снегу оленя

2 часа назад
В России упростят обжалование штрафов за нарушения ПДД

В России упростят обжалование штрафов за нарушения ПДД

2 часа назад
Древние насекомые терроризируют жителей челнинской новостройки

Древние насекомые терроризируют жителей челнинской новостройки

2 часа назад
Россия лишится руководящих постов в IAAF

Россия лишится руководящих постов в IAAF

3 часа назад
Отравленная река в Бурятии приобрела цвет тыквенного супа

Отравленная река в Бурятии приобрела цвет тыквенного супа

3 часа назад
Sotheby's выставил на продажу волосы Бетховена

Sotheby's выставил на продажу волосы Бетховена

3 часа назад
"Мини Гелик": представлен новый 7-местный кроссовер Mercedes-Benz GLB

"Мини Гелик": представлен новый 7-местный кроссовер Mercedes-Benz GLB

3 часа назад
В болгарской крепости найдены пушечные ядра войска Влада Дракулы

В болгарской крепости найдены пушечные ядра войска Влада Дракулы

4 часа назад
Пьяный водитель на Сахалине убил грудного ребенка и его маму. Видео

Пьяный водитель на Сахалине убил грудного ребенка и его маму. Видео

4 часа назад
На Балтике российский Су-27 "перехватил" самолеты США и Швеции

На Балтике российский Су-27 "перехватил" самолеты США и Швеции

4 часа назад
Не меняли пароль 10 лет? Новое устройство напомнит о безопасности в киберпространстве

Не меняли пароль 10 лет? Новое устройство напомнит о безопасности в киберпространстве

4 часа назад
Хозяин кафе облил помоями жительницу дома, сделавшую ему замечание

Хозяин кафе облил помоями жительницу дома, сделавшую ему замечание

5 часов назад
Названо лекарство, которое отсрочит диабет на годы

Названо лекарство, которое отсрочит диабет на годы

5 часов назад
Российские моряки победили японских в перетягивании каната

Российские моряки победили японских в перетягивании каната

5 часов назад
СМИ: Huawei примеряет российскую ОС к своим смартфонам

СМИ: Huawei примеряет российскую ОС к своим смартфонам

5 часов назад
"Яндекс" тестирует AR-приложение на экспертах по моде

"Яндекс" тестирует AR-приложение на экспертах по моде

5 часов назад
Стратегический альянс: УАЗ, Ford Sollers и Aurus получили единое руководство

Стратегический альянс: УАЗ, Ford Sollers и Aurus получили единое руководство

5 часов назад
Взрыв бытового газа в Нижнем Тагиле: один из пострадавших скончался

Взрыв бытового газа в Нижнем Тагиле: один из пострадавших скончался

6 часов назад
Немцы назвали самые красивые русские имена

Немцы назвали самые красивые русские имена

6 часов назад
ЧП в Нью-Йорке: вертолет рухнул на небоскреб через 11 минут после взлета

ЧП в Нью-Йорке: вертолет рухнул на небоскреб через 11 минут после взлета

7 часов назад
Убийство спортсмена Чуева: подозреваемые останутся под стражей до августа

Убийство спортсмена Чуева: подозреваемые останутся под стражей до августа

7 часов назад
Туристические запреты Рима: голый торс, купание в фонтанах и свадебные замки

Туристические запреты Рима: голый торс, купание в фонтанах и свадебные замки

8 часов назад
Татьяна Москалькова - об оправдательных приговорах в России

Татьяна Москалькова - об оправдательных приговорах в России

8 часов назад
США увеличивают военные поставки Украине

США увеличивают военные поставки Украине

8 часов назад
Минюст США официально попросил Британию выдать Ассанжа

Минюст США официально попросил Британию выдать Ассанжа

9 часов назад
"Спасителя мира" нашли на яхте саудовского принца

"Спасителя мира" нашли на яхте саудовского принца

10 часов назад
Американские СМИ: покойный брат лидера КНДР был информатором ЦРУ

Американские СМИ: покойный брат лидера КНДР был информатором ЦРУ

10 часов назад
Мамаев считает дни до свободы и надеется на московскую прописку

Мамаев считает дни до свободы и надеется на московскую прописку

12 часов назад
Что интересует страну: в России собирают сложные вопросы на "Прямую линию с Владимиром Путиным"

Что интересует страну: в России собирают сложные вопросы на "Прямую линию с Владимиром Путиным"

18 часов назад