Коньяку - подорожание, вину - МРЦ, пивоварам - реестр: Минфин занялся рынком алкоголя
В Минфин РФ рассматривают возможность повышения минимальной розничной цены (МРЦ) на коньяк, решение может быть принято к 2020 году, передает ТАСС.
Как сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, на это есть запрос от производителей. По их словам, текущая цена занижена.
"Будем обсуждать, потому что те расчеты, которые они показывают, действительно говорят о том, что МРЦ на коньяк может быть повышено. До какого уровня — это, опять-таки, необходимо обсуждать. В целом, я считаю, что это предложение заслуживает внимание, в части повышения МРЦ на коньяк", — сказал Сазонов.
В настоящее время минимальная розничная цена на коньяк составляет 388 рублей за бутылку 0,5 л.
Ведомство также рассматривает возможность введения МРЦ на вино. "Проект постановления правительства, вносящий изменения и наделяющий Минфин такими полномочиями, в правительство внесли, теперь ждем решения", — рассказал Сазанов.
При этом Сазанов не стал комментировать размер минимальной цены на вино, пояснив, что решение об этом будет приниматься с учетом мнения участников рынка.
В марте Минфин предложил увеличить МРЦ на игристые вина со 164 рублей до 207 рублей. за 0,75 л. Тогда Сазанов заявил, что проект документа проходит публичное обсуждение.
Кроме того, Минфин РФ планирует вскоре внести на рассмотрение правительства законопроект о реестре пивоваров, который также может вступить в силу с 2020 года.
Согласно документу, планируется смягчить некоторые требования, предусмотренные в проекте закона, разработанном депутатом Госдумы Ильдаром Гильмутдиновым. Этот законопроект пивовары подвергли критике. По их мнению, требования закона избыточны и усложнят условия бизнеса.
Законопроектом предусматривается, что в реестр будут автоматически включаться уже работающие пивоваренные заводы.
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