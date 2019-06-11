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11 июня 201914:29 Эдуард Пунегов

Обманутые дольщики ЖК "Родники" требуют суда над застройщиком

Обманутые дольщики ЖК "Родники" требуют суда над застройщиком

Обманутые дольщики крупного жилого комплекса "Родники" в Раменском районе требуют привлечь к суду застройщика. Отпраздновать новоселье они не могут уже шесть лет. Компания, собравшая с людей больше миллиарда рублей, обанкротилась. Новый инвестор так и не найден, а дома уже начали разрушаться. Есть ли шанс, что "Родники" все-таки оживут?

- Сегодня наш день! Дождались! Подходим, забираем!

Этого момента дольщики жилого комплекса "Родники" ждали много лет. Правда, выдача ключей — ненастоящая: их просто случайно нашли в заброшенном помещении. Квартиры в этом семнадцатиэтажном доме для жизни не годятся. Отделка не завершена, шахты лифтов пустуют, нет электричества и воды.

"Это вот гостиная. То есть, самая большая комната, получается", — показывает дольщик Юрий Горбачев.

Юрий купил квартиру за три миллиона рублей. Вся семья залезла в долги и перешла в режим жесткой экономии.

"Мне нужно было платить ипотеку, мне нужно было кормить детей, мне нужно было снимать квартиру. Пальцы устанешь загибать!" — говорит он.

Новоселья ждут почти 700 обманутых дольщиков.

"Мне приходится работать очень много, я снимаю тоже жилье. В общем, мы очень ждем эту квартиру, потому что это ненормально!" — говорит Виктория Копылова.

Через дорогу — вторая очередь жилого комплекса: настоящие дома-призраки с дырами вместо окон. На площадке ни рабочих, ни техники. Людям пришлось нанять охрану, чтобы не растащили строительные материалы.

Дольщикам жилого комплекса "Родники" обещали сдать дома в конце 2013 года. Поначалу работы действительно вели очень активно, и люди охотно вкладывали деньги, покупали квартиры. Но два года спустя стройка была заморожена, и теперь дома постепенно разрушаются.

Компания-застройщик "Мособлжилстрой Девелопмент" собрала больше миллиарда рублей, а потом объявила себя банкротом. С тех пор в ее офисе на звонки не отвечают.

"Я считаю, что вообще человека, который строил этот дом и не сдал и людей, можно сказать, обездолил, просто нужно, не знаю, посадить!" — возмущена дольщик ЖК "Родники" Наталья Фролова.

В прошлом году дома передали под внешнее управление. Жители утверждают: на объекты готов зайти новый инвестор и завершить строительство.

"Не решен вопрос с коммуникациями — это первое. А второе — уже два месяца, по сведениям, которые есть у дольщиков, градостроительный совет Московской области не может принять решение о согласовании входа застройщика на объект", — говорит адвокат Даниил Синицын.

В администрации обещают, что строительные работы возобновят до конца года. А вот проблема с коммуникациями не решена. Поставлять тепло и электричество должен был соседний племзавод "Родники". Там специально построили энергоблок, но компания тоже обанкротилась.

"Коммуникации, котлы, здания — все, что относится к газовому хозяйству, объединено в один лот, выставлено на торги. Цена — 168 миллионов рублей", — говорит конкурсный управляющий ОАО "Племзавод "Родники" Анатолий Абаев.

Жители опасаются, что после продажи энергоблока дома останутся без коммуникаций. Власти ищут выход.

"Новый приобретатель — по условиям аукциона, мы с ним вступаем в контакт, если такое произойдет в ближайшее время, и будем находить решение, как обеспечить достройку и обеспечить теплом эти три дома", — говорит первый заместитель главы администрации Раменского муниципального района Николай Воробьев.

А пока собственники жилья продолжают добиваться возбуждения уголовного дела против застройщика.

Текст: "Вести-Москва"

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