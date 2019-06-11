Головотяпство или провокация: у Матвиенко "много вопросов" по поводу задержания Голунова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в ситуации с задержанием журналиста "Медузы" Ивана Голунова было либо головотяпство, либо провокация. По ее словам, это дело получило широкий резонанс, что является оправданным.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что в ходе задержания журналиста и предъявления ему обвинений сотрудники правоохранительных органов действовали так, что к ним возникает много вопросов, в том числе и по срокам предъявления обвинений, и по обыску в квартире, сообщает РИА Новости.

"Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать", — прокомментировала Валентина Матвиенко.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня. Сотрудники полиции обнаружили у него несколько пакетиков с порошкообразным веществом. Также был произведен обыск в квартире, в ходе которого нашли еще несколько свертков с наркотиками и весы. Голунов подозревается в причастности к деятельности преступной группировки, занимающейся распространением наркотиков в Московском регионе.

Сам корреспондент опровергает причастность к этому и заявляет, что наркотики ему подбросили. Также, по утверждению Голунова, при задержании его избили. МВД, в свою очередь, опровергает это.

В настоящее время журналист находится под домашним арестом.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе дела Голунова.