Галина Беляева рассказала, как Эмиль Лотяну выкрал сына и увез в Молдавию

Галине Беляевой – учащейся Воронежского хореографического училища – не было и 16-ти, когда к ней подошла женщина, представившаяся ассистентом режиссера, и пригласила на пробы к фильму "Мой ласковый и нежный зверь".

Девушка вместе с преподавателем (поскольку была еще несовершеннолетней) приехала в Москву, и ее утвердили на роль Оленьки Скворцовой.

Тогда она и представить не могла, что режиссер фильма Эмиль Лотяну не только сделает ее популярной актрисой, и станет ее мужем и отцом ребенка.

Несмотря на большую разницу в возрасте, режиссер своей эрудицией, умением красиво ухаживать, обаянием привлек Галину как мужчина.

Едва ей исполнилось 18, они поженились, а вскоре у них родился сын, которого тоже назвали Эмилем.

В "Судьбе человека" Галина вспоминает, что в отношениях с Лотяну была "как маленькая девочка, и "должна была подчиняться".

В 1983-м, когда режиссер приступил к работе над фильмом "Анна Павлова" и взял Беляеву на главную роль, начались проблемы в семье. Вплоть до того, что во время поездок они жили в разных номерах, что вызывало недоумение съемочной группы.

Галина предполагает, что, возможно, мужу-режиссеру так было проще сосредоточиться на творческом процессе, но обижало то, что он не считал нужным ей что-то объяснять.

Через шесть лет Галина сама подала на развод, хотя и ей это было тяжело, и для него стало шоком. Лотяну давать развода не хотел, а когда Беляева настояла, он забрал сына с собой и уехал в Молдавию, так что актрисе даже пришлось обращаться в Комитет советских женщин, чтобы разыскать сына.

Помощь пришла с неожиданной стороны – от Светланы Томы, с которой, по слухам, Лотяну расстался ради женитьбы на Галине. Именно она сообщила, где Беляева может найти своего ребенка.

В неофициальных отношениях с хирургом Леваном Сакварелидзе у нее родился еще один сын, но, по словам актрисы, "были причины", по которым она не хотела выходить за него замуж.

Так вышло, что вскоре после рождения сына Беляева рассталась и с Леваном, оставшись одна с двумя детьми.

Однако жизнь ее была обеспечена: она достаточно зарабатывала, у актрисы была своя квартира. Поэтому влюбленный поклонник, с которым она познакомилась на улице после репетиции, поначалу не вызывал у Галины желания вступить в более серьезные отношения.

Однако Сергей своей верностью и преданностью добился чувств со стороны Галины. Вместе они уже 30 лет, в этом союзе родились двое детей.

И сейчас, говорит актриса, она благодарна Сергею за настойчивость, с которой он ухаживал за ней.

Действительно ли Эмиль Лотяну расстался со Светланой Тома ради Галины Беляевой? Как ей удалось вернуть старшего сына, и какими были отношения с Лотяну после развода? Почему она не хотела выходить замуж за Левана Сакварелидзе, и как Сергей помог Галине встретиться с отцом, которого она не видела много лет?

Об этом актриса рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".