Галина Беляева рассказала, как Эмиль Лотяну выкрал сына и увез в Молдавию
Галине Беляевой – учащейся Воронежского хореографического училища – не было и 16-ти, когда к ней подошла женщина, представившаяся ассистентом режиссера, и пригласила на пробы к фильму "Мой ласковый и нежный зверь".
Девушка вместе с преподавателем (поскольку была еще несовершеннолетней) приехала в Москву, и ее утвердили на роль Оленьки Скворцовой.
Тогда она и представить не могла, что режиссер фильма Эмиль Лотяну не только сделает ее популярной актрисой, и станет ее мужем и отцом ребенка.
Несмотря на большую разницу в возрасте, режиссер своей эрудицией, умением красиво ухаживать, обаянием привлек Галину как мужчина.
Едва ей исполнилось 18, они поженились, а вскоре у них родился сын, которого тоже назвали Эмилем.
В "Судьбе человека" Галина вспоминает, что в отношениях с Лотяну была "как маленькая девочка, и "должна была подчиняться".
В 1983-м, когда режиссер приступил к работе над фильмом "Анна Павлова" и взял Беляеву на главную роль, начались проблемы в семье. Вплоть до того, что во время поездок они жили в разных номерах, что вызывало недоумение съемочной группы.
Галина предполагает, что, возможно, мужу-режиссеру так было проще сосредоточиться на творческом процессе, но обижало то, что он не считал нужным ей что-то объяснять.
Через шесть лет Галина сама подала на развод, хотя и ей это было тяжело, и для него стало шоком. Лотяну давать развода не хотел, а когда Беляева настояла, он забрал сына с собой и уехал в Молдавию, так что актрисе даже пришлось обращаться в Комитет советских женщин, чтобы разыскать сына.
Помощь пришла с неожиданной стороны – от Светланы Томы, с которой, по слухам, Лотяну расстался ради женитьбы на Галине. Именно она сообщила, где Беляева может найти своего ребенка.
В неофициальных отношениях с хирургом Леваном Сакварелидзе у нее родился еще один сын, но, по словам актрисы, "были причины", по которым она не хотела выходить за него замуж.
Так вышло, что вскоре после рождения сына Беляева рассталась и с Леваном, оставшись одна с двумя детьми.
Однако жизнь ее была обеспечена: она достаточно зарабатывала, у актрисы была своя квартира. Поэтому влюбленный поклонник, с которым она познакомилась на улице после репетиции, поначалу не вызывал у Галины желания вступить в более серьезные отношения.
Однако Сергей своей верностью и преданностью добился чувств со стороны Галины. Вместе они уже 30 лет, в этом союзе родились двое детей.
И сейчас, говорит актриса, она благодарна Сергею за настойчивость, с которой он ухаживал за ней.
Действительно ли Эмиль Лотяну расстался со Светланой Тома ради Галины Беляевой? Как ей удалось вернуть старшего сына, и какими были отношения с Лотяну после развода? Почему она не хотела выходить замуж за Левана Сакварелидзе, и как Сергей помог Галине встретиться с отцом, которого она не видела много лет?
Об этом актриса рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна
- Песков: президент в курсе дела Голунова
- На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
- Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции
- Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
Самое читаемое
-
Дачник-пенсионер расстрелял семью соседа. Взять его живым не вышло
- Пропавшего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
- Спросил про кота и снова потерял сознание: Алибасова врачи пока не будят
- Убийство любовницы экс-главы Раменского района: беременность или коррупция
- Труп в трубе: за убийство женщины задержан третий полицейский
Телеканал "Россия"
-
Премьера фильма "Балканский рубеж" на канале "Россия"
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- "Движение вверх" выходит в прокат в Китае и Южной Корее
- Судьба Бари Алибасова. "Я без Шукшиной не представляю себя"
- "Крымский мост. Сделано с любовью": не пропустите телепремьеру!
Вести.Экономика
-
Дефляционный кошмар Европы
- Газпром снова самая дорогая "фишка" в России
- Топ-10 популярных регионов России у иностранных туристов
- Китай покупает лояльность Африки
- К торговым войнам добавятся валютные
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Самые ожидаемые автомобильные новинки лета-2019 в России!
- Аскольд Запашный попал в ДТП с пьяными выходцами из Таджикистана
- Русский мастер в США сделал Lamborghini из автохлама! (видео)
- Рынок новых автомобилей в России обрушился до "оранжевого" уровня
- В Узбекистане будут выпускать дешевый аналог Lada
Недвижимость
-
Ликбез: как прописаться на даче и оспорить кадастровую стоимость
- Срок отключения горячей воды хотят сократить
- Названы самые грязные и самые чистые регионы России
- Что даст отказ от счетчиков в новостройках
- Вице-мэр превратил квартиру в бордель
- Московские районы, где жилье продается быстрее всего
Вести.Медицина
-
Стало известно, почему здоровье рушится после 50 лет
- Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- «Вечный» канцероген обнаружен в продуктах питания
- Все очень плохо: новая опасность ультраобработанных продуктов
Вести в 20.00
-
Как не перепутать "Крот" с соком
- Приговор Захарченко не устроил никого
- Убийство в Южном Бутове: в парке стало страшно
Вести-Москва
-
Концерт в "Зарядье", "СамоварФест" на ВДНХ и праздничный салют: как провести День России
- Деньги взяли, занятия обещали: куда исчез "Мир фитнеса"
- Обманутые дольщики ЖК "Родники" требуют суда над застройщиком
- Панды из Китая обживаются в Московском зоопарке
- Подмосковные леса ждет масштабная генеральная уборка
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Учёные рассказали о необычном источнике, который подпитывает магнитное поле Земли
- Раскрыт секрет смертельно опасных "невидимых" зубов рыбы-дракона
- Глобальное потепление сделает Сибирь почти курортом
- Cздан теплоизолятор, вдохновлённый шерстью белого медведя
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео