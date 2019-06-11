Бенитес сменит Сарри на посту тренера "Челси"

Главный тренер английского "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост наставника лондонского "Челси", который в скором времени может лишиться итальянского специалиста Маурицио Сарри.

Срок действующего соглашения Бенитеса с "Ньюкаслом" завершается нынешним летом, и сам испанец ранее уже заявлял о готовности выслушать предложения от других клубов, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Tuttosport. Однако одно предложение он уже отверг – в его услугах был заинтересован испанский "Бетис", но предложение севильского клуба финансов не устроило Бенитеса.

Напомним, что ранее Бенитес уже работал в "Челси", и тогда его работа ознаменовалась победой в Лиге Европы сезона 2012/13. Сарри же готовится к тому, чтобы возглавить туринский "Ювентус".