Пореченков стал народным артистом, Ходченкова - заслуженной
Во вторник, 11 июня, в Атриуме Большого театра состоялась церемония вручения государственных и ведомственных наград. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский передал почетные знаки народного артиста России актерам Михаилу Пореченкову, Александру Вершинину, директору-художественному руководителю филиала Российской государственной цирковой компании Вилену Головко.
В своем выступлении Мединский отметил, что церемония неслучайно проходит в канун дня России. По словам министра культуры, государство уделяет огромное внимание отрасли, сейчас проходит Год театра, а через несколько дней в Санкт-Петербурге откроется Театральная олимпиада. Также близится конкурс Чайковского.
"Спасибо вам за то, что вы делаете! Вручать награды талантам — всегда большая честь и большое удовольствие", — заявил в своей речи Мединский.
Звание заслуженного артиста Российской Федерации получили актрисы Лариса Богословская и Светлана Ходченкова, артист оркестра Государственной академической симфонической капеллы России Николай Лебедев, первый концертмейстер Российского национального оркестра Сергей Дубов.
Также были вручена ордена. Артиста Бориса Клюева наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, актеру Юрию Куценко, директору Музея современной истории России Ирине Великановой, художнику Андрею Есионову вручили ордена II степени.
Главного художника Российского академического молодежного театра Станислава Бенедиктова наградили орденом Дружбы. В своей речи он отметил, что считает великой наградой дело, которым занимается. "А когда вручают орден с таким замечательным названием "Орден Дружбы" — это вдвойне приятно", — подчеркнул Бенедиктов.
Также ордена Дружбы вручили актрисе Ольге Остроумовой и художественному руководителю театра "ГЛАС" Никите Астахову.
Почетным знаком заслуженного работника культуры России наградили художника-конструктора МХТ имени Чехова Екатерину Кузнецову, а также заместителя генерального директора Российской государственной библиотеки Александру Самарину.
Почетные грамоты президента России получили артист Евгений Петросян, художники Владимир Павлов и Николай Калинин, а также другие деятели культуры.
Благодарность от Владимира Путина была вручена актрисе Ольге Кабо, гендиректору Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарду Запашному, артистам Дмитрию Щербину, Александру Гришину, а также художнику Михаилу Коновалову.
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