Со дна Дуная в Будапеште подняли затонувший катер с туристами

Спасатели подняли затонувший в Дунае катер с туристами. Действовали осторожно, уточняют местные СМИ, так как у специалистов оставалась надежда, что кто-то мог попасть в воздушную полость и выжить. К сожалению, ожидание не сбылись – на борту судна обнаружены еще четыре тела, пишет агентство "Интерфакс".

Таким образом, число погибших выросло до 20 человек, еще до сих пор 8 считаются пропавшими без вести.

Напомним, 29 мая в Будапеште прямо напротив здания венгерского парламента затонул прогулочный катер Mermaid, или "Русалка". Он столкнулся с теплоходом Viking Sygin. На борту судна находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Спасти удалось всего 7 человек.