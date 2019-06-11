Филарет не признает томос об автокефалии ПЦУ и созывает православный собор в Киеве

Раскольник Филарет (Денисенко) объявил о решении созвать 20 июня поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата​​​.

Как передает РИА Новости, об этом он проинформировал мировую общественность на форуме в Киеве.

Отмечается, что в ходе мероприятия Денисенко собирается дезавуировать решение так называемого объединительного собора от 15 декабря 2018 года, когда состоялся сбор подписей о создании Украинской поместной православной церкви.

Ранее Филарет сообщил, что выступает против томоса об автокефалии "новой церкви" Украины, пояснив, что понял пагубность документа, ознакомившись с его содержанием – уже после "объединительного собора".

Данный "собор" прошел в Киеве в декабре 2018 года. На нем в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине, была образована новая — Православная церковь Украины (ПЦУ) во главе с митрополитом Епифанием.

6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей вручил Епифанию томос об автокефалии "новой церкви". При этом в документе оговаривалось, что юрисдикция ПЦУ распространяется только на Украину, Киев не может назначать епископов за границей. Были и другие ограничения.

Через несколько месяцев Филарет заявил, что Епифаний нарушил договоренности, достигнутые в ходе "объединительного собора" и не является независимым предстоятелем ПЦУ. Денисенко подчеркнул, что возглавляемая им неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата, до сих пор существует.

В РПЦ назвали "автокефалию" новой церкви Украины "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.