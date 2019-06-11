Зеленский уволил силовиков и ряд руководителей, на очереди генпрокурор

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителей главы Службы безопасности Украины Олега Фролова и Владислава Косинского. Такое решение принято из-за их возможной причастности к противоправным деяниям во время избирательной кампании. Также уволен ряд руководителей региональных управлений и главы областных государственных администраций.

Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве сообщил, что на пост главы Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев. Ранее он был народным депутатом из фракции "Батькивщина", лидер которой — Юлия Тимошенко.

В своем выступлении Рябошапка прокомментировал массовое увольнение. По его словам, это те люди, которые были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе и во время избирательной кампании. "Для них это только начало пути. Я имею в виду увольнение. Другие вещи будут уже осуществляться в процессуальном порядке", — отметил Рябошапка про увольнение двух заместителей главы СБ Украины Олега Фролова и Владислава Косинского.

Владимир Зеленский также снял с должности начальников управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой областях. Их увольнение Руслан Рябошапка связал с тем, что они "отметились в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", сообщает "Интерфакс".

Президент Украины также уволил пятнадцать глав областных государственных администраций по представлению кабинета министров страны. Среди них руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской, Волынской областей.

Заместитель главы администрации президента также рассказал, что президент Украины вносит в Верховную раду представление на предоставление согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Такое решение Рябушко объяснил тем, что "прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование", поскольку он осуществляет процессуальные функции и должен иметь соответствующие знания и опыт.