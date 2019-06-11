В Госдуме предлагают завалить санкционкой Донбасс и Сирию

Не уничтожать качественные контрабандные санкционные продукты предлагает глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин. Он отметил, что на планете голодает 2,5 миллиарда человек. "Стакан воды и кусок хлеба — целая проблема", — подчеркнул Кашин в интервью радио "Говорит Москва".

Депутат напомнил, что Россия отправляет, собирая, гуманитарные конвои в Донбасс и Сирию. Он предложил отправлять выявленные контрабандные товары туда, где в них есть нужда.

При этом и в России достаточно людей, испытывающих нужду. Глава аграрного комитета предложил разработать механизмы, чтобы отправлять эти продукты питания не под бульдозер, а в дома сирот, в дома инвалидов.

"Надо в этом плане идти вперед и не бояться", — призвал Владимир Кашин.

Запретить уничтожение пригодных к употреблению продуктов предложил 11 июня Роспотребнадзор. Чиновники Роспотребнадзора предлагают разработать для этого соответствующие нормативно-правовые акты. В вот сотрудники Россельхознадзора эту идею уже назвали глупостью.

Еще одна тема, которую обсуждают Роспотребнадзор и Минприроды: отказ от одноразовых пластиковых пакетов и стимулирование производства многоразовой биоразлагаемой упаковки.