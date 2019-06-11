В петербургском порту нашли рыбные консервы с кокаином на 4,5 миллиарда

Контрабандисты пытались провезти в Россию 400 килограммов кокаина в рыбных консервах из Эквадора. Наркотик обнаружили в порту Санкт-Петербурга 10 июня. Как пояснили таможенники, преступники даже не пытались скрыть запрещенное вещество: мешки с расфасованным по брикетам кокаином лежали на коробках с консервами.

Правоохранительные органы уточнили, что стоимость партии оценивается в 4,5 миллиарда рублей, пишет агентство "Интерфакс". Сейчас следствие пытается установить, кто организовал канал поставки кокаина в Северную столицу.