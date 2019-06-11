Московский таксист набросился с кулаками на сотрудников скорой помощи

Таксист устроил драку с фельдшерами скорой помощи, которым он отказался уступать дорогу на юго-западе Москвы. Местные жители сняли стычку на видео.

Конфликт произошел на Производственной улице в Солнцеве. На кадрах видно, как водитель реанимобиля долго уговаривает таксиста освободить проезжую часть или немного сдать назад, но тот отнекивается, сидя в салоне машины. В конце концов сотрудник станции скорой помощи потерял терпение и, судя по всему, использовал нелицеприятное выражение, которое побудило таксиста покинуть салон.

Рассуждать на тему правил дорожного движения он не стал, а сразу ринулся в драку. Водителю крепко досталось, но тут ему на помощь пришли фельдшеры, вынудившие сотрудника "Яндекс.Такси" отступить. На том противостояние и завершилось, но вызывали ли медики на место полицейских, остается неизвестным.