Загитова, Медведева и Туктамышева включены в сборную России

Министерство спорта Российской Федерации утвердило список кандидатов на попадание в основной состав сборной России по фигурному катанию. В него были включены Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева.

Также в список вошли Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Софья Самодурова, сообщает Russia Today. Анастасия Губанова и Станислава Константинова включены в резервный список.

В мужскую сборную России попали Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Роман Савосин, Александр Самарин и Андрей Лазукин. В резерве еще четыре фигуриста: Антон Шулепов, Сергей Воронов, Александр Петров и Макар Игнатов.

В парных соревнования представлены следующие спортсмены: Наталья Забияко – Александр Энберт, Алиса Ефимова – Александр Коровин, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, а также Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Лина Кудрявцева с напарником Ильей Спиридоновым в резерве.

Танцы на льду представят Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Евдокимова – Егор Базин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Бетина Попова – Сергей Мозгов. В резерве сборной России Софья Шевченко – Игорь Еременко, Аннабель Морозова – Андрей Багин и Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов.