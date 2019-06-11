Доказательств нет: уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращено. Дело закрыто в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, пояснил глава российского МВД Владимир Колокольцев. Голованов уже 11 июня будет освобожден из-под домашнего ареста.