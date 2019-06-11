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Задержание Ивана Голунова 10 минут назад
11 июня 201917:15
Доказательств нет: уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращено. Дело закрыто в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, пояснил глава российского МВД Владимир Колокольцев. Голованов уже 11 июня будет освобожден из-под домашнего ареста.
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