Рассекречено дело о захвате школьников с учительницей в вертолете

В "Прямом эфире" рассекретили обстоятельства уникальной спецоперации, которая произошла 25 лет назад, и все эти годы находилась под грифом "секретно".

Это произошло 23 декабря 1993 года, когда 15 школьников вместе с учительницей оказались заложниками в вертолете.

Преступники требовали 10 миллионов долларов и вертолет, чтобы вылететь за границу. В случае отказа они грозились расстрелять детей.

На предложение обменять школьников на генералов российской армии главарь бандитов Муса Аламедов по прозвищу Казак ответил стрельбой.

Тогда было решено, что на переговоры с террористами пойдет женщина — представитель администрации Ростовской области Валентина Петренко.

Спецоперация длилась долгие 72 часа. Все дети были спасены, а одной из последних покидала самолет учительница Людмила Сельхова.

Они молчали четверть века. Сейчас стало возможным рассказать подробности той спецоперации и ее последствий.

О том, что пережили родители детей и сами бывшие заложники, родные учительницы и Валентина Петренко, впоследствии ставшая известным российским сенатором, как проводилась спецоперация, почему деньги для бандитов везли из Москвы и что с ними произошло дальше, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".