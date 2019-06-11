В МВД стало на 18 генералов больше

18 сотрудников органов внутренних дел России получили звания генерал-майора, еще два генерала получили повышения.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в опубликованном указе президента России Владимира Путина.

Сергею Бачурину присвоено звание генерал-полковник полиции, Николаю Потепене – генерал-лейтенанта юстиции. Среди тех, кто наденет погоны генерал-майора полиции — Иван Балашов, Сергей Богдановский, Игорь Бутранов, Александр Дедов, Олег Зиборов, Дмитрий Ильичев, Сергей Лебедев, Виталий Розанов, Александр Сокрутенко, Евгений Стасишин, Олег Стефанков, Александр Травников, Эдуард Филиппов и Сергей Щёткин.

Александр Бирюков и Дмитрий Какошин стали генерал-лейтенантами юстиции, Алексей Завгороднев и Алексей Кожемякин – генерал-майорами внутренней службы.

При этом министр МВД Владимир Колокольцев проинформировал общественность о том, что будет ходатайствовать перед президентом России об увольнении генерал-майора полиции Андрея Пучкова, начальника УВД по западному округу Москвы и генерал-майора Юрия Девяткина — начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУВД Москвы.

Такое решение министр принял в связи с отсутствием каких-либо доказательств в деле журналиста Ивана Голунова, обвиненного полицейскими в сбыте наркотиков. Дело против Голунова Колокольцев решил прекратить.