В Анталье в ДТП погибли супруги из России

В провинции Анталья на юге Турции под колесами автомобиля погибли двое россиян. Автомобиль сбил супружескую пару у поселка Махмутлар. От полученных травм российские туристы погибли на месте ДТП.

Гибель россиян подтвердило российское генконсульство в Анталье, сообщает ТАСС. Погибшие приехали на отдых в Турцию вместе с 15-летней дочерью.

Виновник аварии задержан.