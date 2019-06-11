Все обстоятельства незаконного задержания Голунова проверит Следственный комитет

Все обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова проверит Следственный комитет России. После доследственной проверки будет принято законное и процессуально обоснованное решение, заверила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

Иван Голунов был задержан в центре Москвы на Цветном бульваре. Якобы у него обнаружили при себе наркотики — мефедрон. При этом дело возбудили по статье о незаконном обороте наркотических веществ, то есть пытались сделать из журналиста наркобарона. Наркотики, но уже кокаин, и весы был обнаружен полицейскими и в квартире журналиста-фрилансера.

Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Он также пожаловался на то, что полицейские при задержании его били. В МВД заявление журналиста опровергли. Но медобследование выявило у него царапину на спине и гематому вокруг глаза. Переломов и трещин костей медики не выявили.

11 июня дело против Голунова прекратил глава МВД Владимир Колокольцев в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. Экспертиза показала, что на упаковках наркотиков есть следы ДНК нескольких людей. Но ни одной ДНК самого Голунова на них нет. Это подтверждает заявления журналиста о том, что наркотики ему подкинули сами полицейские. Начата проверка деятельности отдела, который занимался разработкой и задержанием фрилансера.

С Ивана Голунова, пообещал Колокольцев, еще сегодня будет снят домашний арест, под который его поместил суд.

Отличной новостью назвал информацию о развале "дела Голунова" зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

"Теперь встает вопрос уголовной ответственности полицейских, его задержавших, — добавил он в своем Twitter. — Если наркотики — не Голунова, значит, их. Буду добиваться привлечения их к ответственности".

Своей должности лишился руководитель столичного Управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин. Владимир Колокольцев направил президенту России Владимиру Путину ходатайство об увольнении начальника УВД по Западному округу Москвы Андрея Пучкова.

По решению суда от 11 июня на свободу выйдет глава чеченского Мемориала" Оюб Титиев. Он был осужден на 4 года за хранение наркотиков. Своей вины правозащитник не признал, он также настаивал на том, что марихуану ему в машину подбросили сами полицейские. Обжаловать приговор суда Титиев не стал, но подал прошение об условно-досрочном освобождении.

Громкий скандал с наркотиками возник весной 2019 года на юго-западе Москвы. Здесь задержали полицейских, которые подбрасывали гражданам наркотики. После задержания невинной жертвы полицейские требовали солидный выкуп за закрытие фальсифицированного уголовного дела.