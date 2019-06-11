Омбудсмен Украины рассказала Москальковой о "доброй воле" Зеленского

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой обсудить возможность освобождения всех украинцев, заключенных в России, и россиян, находящихся в тюрьмах на Украине.

Как передает ТАСС, об этом Денисова рассказала в ходе встречи со своей российской коллегой. Она подчеркнула, что они с Москальковой могли бы объединить в этом направлении общие усилия, благо новый президент Украины Владимир Зеленский настроен на то, чтобы обменять всех на всех.

В свою очередь Москалькова напомнила, что ранее этому мешала политизированность темы пленных и выразила удовлетворение тем, что Денисова пришла с новыми предложениями.

Она полагает, что вместе с Денисовой должны выработать совместный меморандум по оказанию гуманитарной помощи всем людям, оказавшимся волею судеб на территории Украины или России и привлеченных за это к уголовной ответственности, а также, "в связи с другими факторами".

Далее переговоры Москалькова и Денисова продолжили в закрытом для прессы режиме.