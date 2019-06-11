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Иван Голунов освобожден 38 минут назад

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11 июня 201920:43 Дмитрий Петров

Фальшивое дело о сбыте наркотиков: журналист Голунов вышел на свободу по "недоказанности"

Фальшивое дело о сбыте наркотиков: журналист Голунов вышел на свободу по "недоказанности"

Министерство внутренних дел прекратило уголовное преследование журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом объявил лично министр Колокольцев с формулировкой "из-за недоказанности". Полицейских, которые задерживали Голунова, уже отстранили от работы. Их начальникам-генералам грозит увольнение. Сам журналист вышел на свободу.

Иван Голунов доставлен в Главное следственное управление МВД на Новослободской улице. Его привезли на заднем сидении красного с зелеными полосами служебного автомобиля Федеральной службы исполнения наказаний. Уголовное преследование в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления прекращено, заявил журналистам министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

"В результате проведения комплексной дактилоскопической, криминалистической и генетической экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова, снятии с него обвинений за недоказанностью его причастности к совершению преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста. Материалы расследования подразделения собственной безопасности МВД направлены в Следственный комитет России для проведения проверки правомерности действий сотрудников, непосредственно задерживающих данного гражданина", — пояснил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Началось все 6 июня, в четверг, когда в центре столицы к Ивану подошли двое в штатском и задержали его. При досмотре у него якобы были найдены пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик — мефедрон.

- Три пакетика с веществом неизвестного происхождения и один сверток.

- Сверток в чем?

- Во фрагменте полимерного материала.

Это стало известно уже из официального сообщения представителя МВД. Операцией по задержанию Голунова руководил начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы. По словам оперуполномоченного этого отдела, Голунов попал в разработку полицейских еще в начале марта 2019 года.

"Известны были только имя Иван и номер мобильного телефона. По информации, данное лицо осуществляло сбыт синтетических наркотиков на территории как ЗАО, так и в целом в Москве. В основном, в ночных клубах. Нами было установлено, что данный гражданин систематически посещает иностранные государства, вылетает в Ригу, страны ближнего зарубежья. В связи с чем возникло подозрение, что наркотики для сбыта он перемещает из этих иностранных государств", — пояснял начальник оперативного подразделения отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Главного управления МВД России по Москве.

Сразу после задержания Ивану не давали ни с кем общаться. А ведь в соответствии с законом, он имел право на телефонный звонок родным. Не разрешили вызвать адвоката. Но в УВД по Западному округу Москвы заявили, что процессуальные права журналиста не нарушались. У журналиста взяли срезы ногтевых пластин и смывы с ладоней для проверки наличия на руках запрещенных веществ. Вся эта процедура проходила под контролем общественников и под запись видеокамеры. Что же касается профессии Голунова, то о роде его занятий, уверяют полицейские, они узнали не сразу. И только 9 июня, когда Ивана доставили в Никулинский районный суд, он смог предстать перед общественностью и сделать первое после задержания публичное заявление.

"Я никогда не употреблял наркотики, я никогда не имел при себе наркотиков. Я журналист, я занимаюсь расследованиями", — заявил обвиняемый в наркоторговле Иван Голунов.

- Вы понимаете, что за эти слова придется отвечать?

"Я готов ответить, — соглашается журналист. — Я никогда не употреблял и не хранил наркотики, если ими не считаются таблетки, которые мне выписывал доктор по рецепту, я их покупал в госаптеке. Как мне сказали, это легкие психотропные вещества".

Это подтверждают и результаты обыска в его квартире и результаты экспертизы. Отпечатков пальцев Ивана нигде не обнаружено. В анализах следов наркосодержащих веществ также нет. Этот факт в интервью "Вестям недели" подтвердил главный нарколог России Евгений Брюн.

"На сегодняшний день различными нашими методами исследований химико-токсикологической лаборатории в биологических срезах журналистов наркотики не были обнаружены", — подчеркнул главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Почти сразу после сообщения о задержании Голунова московский омбудсмен Татьяна Потяева взяла дело под контроль. Расследование, по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина, попросил курировать это дело московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова. Полная прозрачность и открытость процесса, за которым следила вся страна.

"Есть диалог между обществом, гражданским обществом, государством, правозащитой. И очень важно, чтобы тема реабилитации невиновно привлеченного к уголовной ответственности или задержанных была реализована в соответствие с законом", — подчеркнула уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова.

Вскоре журналиста обследовали в больнице, куда он был доставлен после жалоб на плохое самочувствие. Медобследование не выявило ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.

Почти трое суток Иван Голунов находился под домашним арестом. Следствию за это время необходимо было найти доказательства его виновности. Но теперь выясняется, что сделать это в принципе было невозможно. После того, как дело было прекращено за недоказанностью, следуют первые оргвыводы: жесткое решение министра Колокольцева в отношении двух высокопоставленных чинов полиции.

"На период расследования они отстранены от исполнения обязанностей. Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД ЗАО города Москвы, генерала Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве генерала Девяткина. Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина, его права должны быть всегда защищены", — заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Справедливость восторжествовала: генералы ответят за неквалифицированную работу своих подчиненных на низовом уровне — оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в Следственный комитет.

"Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. При наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение", — заверила официальный представитель российского Следственного комитета России Светлана Петренко.

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