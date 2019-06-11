Сборная Казахстана разгромила команду Сан-Марино

Состоялся отборочный матч чемпионата Европы в группе I, где играет сборная России. Команда Казахстана отправила четыре безответных мяча в ворота сборной Сан-Марино.

Встреча проходила в столице Казахстана Нур-Султане. Первый мяч в воротах гостей побывал перед самым перерывом после гола Исламбека Куата. Во втором тайме мячи забили Максим Федин, Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан.

Сборная Казахстана выиграла 4:0, набрала 6 очков и догнала сборную России. Команда Сан-Марино потерпела поражения во всех четырех встречах.