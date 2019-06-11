"Крот" лишил продюсера памяти: в отравлении Бари Алибасова ищут криминал

Он не помнит своего имени, не узнает окружающих и пока не говорит. Но прогнозы оптимистичные. Бари Алибасов пришел в сознание после пяти суток медикаментозного сна. В состояние искусственной комы его пришлось ввести после тяжелейшего отравления и ожога. Артист по ошибке выпил средство для прочистки труб. Журналистам показали квартиру, где все это произошло.

Первые кадры Бари Алибасова после выхода из медикаментозной комы. Пока любое движение ему дается с огромным трудом.

"Мы сегодня рады, что он проснулся. Сегодня мы его уже в покое оставим. Сегодня он пробыл уже с открытыми глазами, веселый, жизнерадостный. Всем хлопал в ладоши, кто к нему подходил. Мы сами вышли оттуда достаточно позитивные", — признался сын музыканта Бари Алибасов-младший.

Говорить Алибасов пока не может. Окружающих узнает с трудом и вообще сознание его спутанное. Но, по мнение врачей, это стандартная ситуация, когда человек долго находится под наркозом. В целом прогнозы медиков оптимистичные, но проблем хватает.

"Есть еще проблемы с пищеводом. Из-за циркулярного ожога пищевода появляется рубец, который делает пищевод уже. И сейчас у него будет чуть сложнее пища проходить. Рубец будет большим, когда зарастать будет. Он может перекрыть пищевод. И надо будет потом сделать так, чтобы папа мог глотать", — рассказывает Алибасов-младший.

Журналистам сегодня показали квартиру и студию, где все произошло. По версии родственников, Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Это вещество продают в упаковке, которая по форме и цвету действительно похожа на бутылку от сока или питьевого йогурта. К тому же раствор не имеет резкого запаха. После того, как известный продюсер попал в больницу, появилась информация, что жертвами подобной путаницы стал уже не один человек. Роспотребнадзор пообещал проверить производителя.

"Во-первых, ожидается экспертиза Роспотребнадзора, а, во-вторых, когда Бари Алибасов придет в сознание, все таки будет рассматриваться версия криминального характера", — пояснил PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

По словам врачей, уже 12 июня к Бари Алибасову начнет возвращаться память. Только он сам может рассказать следователям, что же именно произошло. В больнице продюсер останется еще как минимум несколько недель.