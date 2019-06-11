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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 37 минут назад
"Прямая линия" принимает сотни обращений от жителей России
Когда проведут газ в сёла, повысят ли декретные пособия, можно ли улучшить отношения России со странами Запада? Эти и тысячи других вопросов поступают на "Прямую линию" с президентом. Колл-центры в четырёх городах страны работают день и ночь, обращения принимаются без перерывов — не только по телефону, но и через сайт, соцсети и мобильное приложение.
Пересменка. Операторы меняются каждый час. 36 человек, круглосуточная вахта. И сотни, тысячи историй, просьб, надежд. "Помогите!" — крупным плакатным шрифтом.
"Мы боимся жить и требуем расселения!"
Этот крик о помощи — видеообращение из Ногинска. Разве можно жить в доме, которому 180 лет, который разваливается, протекает, горит? Местные чиновники считают, что можно.
"Квартиры, которые были выделены для нас, жителей в новом построенном доме по непонятным причинам – проданы", — говорит женщина.
Обращение целого класса. Школа — на ремонте пятый год: "Нашу школу отремонтировать за этот срок, оказывается, невозможно. Уважаемый президент и министр образования России, помогите нам вернуться в родную Зеленогорскую школу".
Круглосуточно, без перерывов. Телефон звонит каждую секунду. Оператор принимает звонок.
"Мы — обманутые дольщики. Дом стоит недостроенный 14 лет!" – говорит пожилая женщина.
Наталья Данилова осталась за кадром, чтобы телезрители в полной мере насладились "красотами" Верхнего Тагила: "До нашего города никогда не дойдет программа комфортной городской среды и в моем квартале никогда не будет асфальтового покрытия".
Звонков все больше — горячая линия раскалена. То, что вполне по силам решить местным властям, не решается годами.
"Хотелось бы, чтобы восстановили лагерь, заброшенный в Рязанской области "Тимуровец". Это очень хорошее место для отдыха детей", — говорит молодая женщина.
Коммунальные проблемы, пособия, в том числе на детей. Татьяна Смирнова из Орловской области сейчас получает 40% оклада, но, когда старшему ребенку исполнится полтора года, ее выплата составит 50 рублей.
"Я прошу вас повлиять на эту ситуацию и пересмотреть размер пособия, ведь малышам в полтора года нужна прежде всего мама, а не няня в детском саду", — просит она.
Колл-центр работает третьи сутки. Рабочее место оператора максимально удобно — стол, компьютер, микрофон и наушники. Просто с виду, сложно с технической точки зрения.
Старый деревянный коммутатор — местная достопримечательность. Вот так могло выглядеть рабочее место оператора середины 20 века: микрофон угольный, мембрана, наушник. Коммутация осуществляется при помощи штекеров, плюс дисковый телефон, чтобы можно было дозвониться до абонента
Когда не удается докричаться до чиновника, можно попробовать дозвониться до президента, в надежде, что услышит и он, и вся страна. И ведь эти надежды иногда сбываются. По итогам каждой "Прямой линии" кто-то получает помощь, кто-то — ответ на самый главный свой вопрос.
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