Сборная Словакии разгромила команду Азербайджана

В Баку завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе Е. Сборная Словакии разгромила хозяев поля команду Азербайджана 5:1.

Гости вышли вперед на 8 минуте после точного удара Станислава Лоботки. В середине тайма Юрай Куцка развил успех. Нападающий "Крыльев Советов" Руслан Шейдаев отыграл один гол и подарил азербайджанской сборной надежду на спасение. Но тут же последовал гол Марека Гамшика.

Во втором тайме Гамшик забил свой второй мяч. Подвел итог встречи Давид Ганцко – 5:1. Сборная Словакии набрала 6 и вышла в лидеры группы Е. По 6 очков у команд Венгрии и Хорватии, но словаки впереди благодаря лучшей разнице мячей. Три очка у сборной Уэльса. Команда Азербайджана проиграла все четыре встречи.