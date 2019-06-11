Депутаты готовы смягчить наказание за хранение наркотиков

В Государственной думе подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта, чтобы люди, больные наркоманией, не наказывались на равных с распространителями наркотиков.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин.

Парламентарий пояснил, что предлагается смягчить наказание по 2 и 3 части 228-й уголовной статьи. Речь идет о покупке наркотиков не для продажи, а для себя – в том случае, если человек болен наркоманией.

Брыкин сообщил, что эту идею поддержали в Верховном суде России и министерстве внутренних дел РФ.

Говоря о вариантах снижения сроков наказания, депутат подчеркнул, что пока обсуждаются несколько вариантов, а также вопрос применения административной ответственности за использование таких веществ как насвай и снилс.

Глава рабочей группы рассказал, что в случае принятия закона, он будет иметь обратную силу и таким образом будут пересмотрены приговоры по уже осужденным лицам. Он не исключил, что внесение документа произойдет еще до конца весенней сессии.

В настоящее время приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков без цели сбыта в крупном размере карается лишением свободы от 3 до 10 лет. В особо крупном размере это наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.