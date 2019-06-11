Сборная России выигрывает у киприотов после первого тайма

В Нижнем Новгороде сборная России по футболу проводит отборочный матч чемпионата Европы 2020 с командой Кипра. После первого тайма сборная России впереди 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.

Сборная России очень резво начала встречу, прижав соперника к воротам. Голевые моменты стали возникать с первых минут, но наших футболистов подводила реализация. Были близк к успеху Артем Дзюба, Марио Фернандес, Алексей Ионов, но мяч никак не хотел влетать в ворота Урко Пардо.

И все же на 37 минуте сборная России смогла выйти вперед. Роман Зобнин заметил рывок Федора Кудряшова, а тот выложи мяч под удар Ионову. Алексей точно пробил в дальний от Пардо угол – 1:0.

Наша команда продолжала наступать. В одной из атак получил травму Кудряшов. Евгений Чернов приготовился к выходу на поле, но замена не потребовалась. Федор продолжил игру. Развить успех россиянам не удалось. Гол Ионова стал единственным в первом тайме.