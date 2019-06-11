"Герои Энвелла" ждут встречи с юными зрителями

Премьеру первой серии второго сезона сериала "Герои Энвелла" увидят юные зрители 23 июня в Культурном центре ЗиЛ. Здесь пройдет встреча создателей мультсериала с его фанатами. На встречу с фанатами сериала придут режиссер и главный автор сериала Антон Ланшаков и художник-постановщик Сергей Моисеев.

Вход на встречу будет свободным для тех, кто зарегистрируется.

Мультсериал "Герои Энвелла", который производит студия "Паровоз" по заказу "Цифрового телевидения", рассказывает о четырех школьниках из Санкт-Петербурга. Арт, Кира, Фил и Вик увлекаются компьютерными играми. Однажды они находят в школе ноутбук, который оказывается порталом в мир "Героев Энвелла". Здесь все кажется совершенно реальным — и сам город, и его жители, и коварный злодей Моргарт, который мечтает попасть в мир людей и захватить над ними власть. Узнав о планах Моргарта четверо друзей решают во что бы то ни стало помешать хитроумному гению.

Первый сезон мультсериала был показан на телеканалах "Карусель", "Тлум HD", Ani и Канале Disney. Премьера финальных серий первого сезона (с 24 по 26) состоялась на Канале Disney в мае 2019 года. Именно эти серии фанаты сериала увидят на встрече.

К обсуждению финала благодаря стриму на Youtube-канале студии "Паровоз" присоединятся и фанаты из регионов. А премьерная демонстрация первой серии второго сезона сериала станет бонусом встречи. Второй сезон сериала из 26 серий пока еще находится в процессе создания. Но имя Антона Ланшакова – уже гарантия высокого качества. В его портфолио работа над такими популярными проектами, как "Ми-ми-мишки" и "Сказочный патруль" на студии "Паровоз". Студия "Паровоз" в 2018 году произвела 1400 минут мультипликационных лент. Анимация студии показывается в 55 странах мира.

Создатели "Героев Энвелла" будут ждать всех желающих с 12 часов 30 минут 23 июня в Зале-конструктор на четвертом этаже Культурного центра ЗиЛ на Восточной улице в Москве, дом 4, корпус 1. Со схемой проезда до Культурного центра ЗиЛа можно ознакомиться по ссылке.