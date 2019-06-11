Наводнение в Китае: есть погибшие

На юге Китая, по меньшей мере, 16 человек погибли из-за наводнения, которое спровоцировали проливные дожди. Еще несколько числятся пропавшими без вести. Пострадали от наводнения — более двух миллионов человек, эвакуированы — более ста тысяч.

Подтоплены тысячи домов, многие дороги размыты, на полях тонет домашний скот, сообщает телеканал "Россия 24". По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ливни на юге Китая только усилятся.