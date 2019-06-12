Венгры обыграли команду Уэльса в отборочном матче чемпионата Европы

Сборная Венгрии по футболу одержала непростую, но очень важную победу над командой Уэльса 1:0. Благодаря этому успеху венгры возглавляют таблицу в группе Е.

За десять минут до финального свистка Мате Паткаи поразил ворота бронзовых призеров последнего чемпионата Европы. Этот гол принес сборной Венгрии победу с результатом 1:0. Этот успех принес венгерской сборной первое место в группе.

У сборной Венгрии 9 очков в четырех встречах. На второй позиции сборная Словакии, ране разгромившая азербайджанскую команду 5:1. У словаков 6 очков. Столько же и у финалистов чемпионата мира 2018. Сборной Хорватии. Три очка у команды Уэльса. Сборная Азербайджана проиграла все три своих матча.