Сергей Собянин вручил госнаграды от имени и по поручению президента РФ

Накануне государственного праздника – Дня России, который отмечается 12 июня, — мэр Москвы Сергей Собянин вручил в Белом зале столичной мэрии государственные награды от имени и по поручению президента РФ.

Обращаясь к собравшимся, он отметил, что Россия, прошедшая и проходящая многие испытания, остается независимым государством, и это происходит благодаря как тем, кто находится в зале, так миллионам россиян. "Вы каждый на своем рабочем месте, в своей профессии создаете нашу страну", – подчеркнул Сергей Собянин.

Среди тех, кто был удостоен Почетной грамоты Президента РФ за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу, — председатель Совета директоров Группы компаний "Просвещение" Владимир Узун, для которого это уже вторая такая государственная награда.