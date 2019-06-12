Крупный пожар в Красноярском крае локализован

Пожарный удалось локализовать на всей площади – 20 тысяч квадратных метров, — штабеля леса, загоревшиеся в на территории промбазы в поселке Таежный Богучанского района Красноярского края.

Ранее существовала угроза распространения огня на находящийся рядом жилой массив, но позже она была снята, передает ТАСС. Тушение пожара было значительно осложнено отсутствием расположенных рядом с местом ЧП водоемов. Для тушения огня к место пожара выдвинулся пожарный поезд. В общей сложности борьбу с огнем ведут 18 человек и шесть единиц техники.